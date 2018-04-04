موسى مصطفى:"كلمة السيسي عني أبهرتني"

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أعرب المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، عن سعادته ورضاه عن نتيجة الانتخابات الرئاسية ، قائلا:" راضي عنها لأنها أمام الرئيس السيسي فقط".

وأشار "موسي" خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس إلى أن حصوله على الـ3% نتيجة مميزة أمام السيسي، مضيفا:" أنه توقع حصوله في الانتخابات الرئاسية على مليون أو 2 مليون صوتًا".

وتابع:" كلمة السيسي عني أبهرتني وكانت ثقة كبيرة وأعطتني طاقة إيجابية شديدة، وكانت إشادة محترمة وعظيمة".

وأشار إلى أن الانتخابات أثبتت حب المصريين لبلادهم، معقبًا: "خسرت السباق لرئاسي ولكنني كسبت حب المصريين".


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