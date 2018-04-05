أبو تريكة: صلاح أخبرني بسر كان السبب في تألقه أمس

أحمد عادل شعبان
أشاد النجم محمد أبو تريكة - أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق - بالأداء الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح وفريقه ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي بالأمس .
وقال "تريكة" أثناء تحليله اللقاء على قناة "بي إن سبورت" : "الأجواء في ملعب أنفيلد كانت رائعة وهو ما أعطى لليفربول دفعة قوية".
وأضاف: "محمد صلاح أخبرني قبل ذلك بوجود عدة ملاعب تشعره بالإلهام وتساهم في تألقه ، من ضمنهم ملعب أنفيلد الذي أقيمت به المباراة ".
ظهر12:03 م
فجر
04:19
شروق
05:44
ظهر
12:03
عصر
15:36
مغرب
18:22
عشاء
19:52