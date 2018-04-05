رسميًا.. الأهلي يعير "السعيد" للسعودية

05 أبريل 2018 - 10:37 ص

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قررت إعارة عبد الله السعيد إلى أحد الأندية السعودية خلال الشهرين المقبلين من أجل المشاركة في المباريات".

وأضاف "شلبي" خلال برنامجه "مساء الأنوار" على قناة "أون سبورت"، الأهلي لن يشرك اللاعب في المباريات وبالتالي فإن الإعارة ستكون الحل الأمثل نظرًا لأهمية اللاعب في المنتخب الوطني".

وتابع: "بعد انتهاء إعارة اللاعب ستتم إعارته مرة أخرى إلى أهلي جدة السعودي بوساطة من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي".