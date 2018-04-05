مشجعو ليفربول: هذا هو السبب وراء إصابة "صلاح"

05 أبريل 2018 - 10:41 ص

يعتقد مشجعو ليفربول الإنجليزي أن السبب وراء إصابة نجم الفريق والمنتخب المصري، محمد صلاح، هو طريقة احتفاله بهدفه الأول، ضد مانشستر سيتي، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، محملين لاعبي الريدز المسئولية تجاه ذلك، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة الفرعون المصري، محمد صلاح، في مباراة فريقه، أمس الأربعاء، سببت القلق لمشجعي الريدز، حيث أبدى البعض ذعرهم من احتمال كون الإصابة "خطيرة".

وأوضحت الصحيفة، أن "صلاح" تعرض لإصابة في الفخذ، خرج على أثره، في الدقيقة الـ6 من الشوط الثاني، إذ طمأن مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، جماهير الريدز عن إصابة "صلاح".

وأعرب "كلوب" عن عدم قلقه تجاه إصابة "صلاح"، قائًلا: "إن إصابته لم تكن خطيرة، وهو بحالة جيدة الآن، ولكننا ننتظر نتيجة الفحص الطبي، ففي النهاية "صلاح" ليس طبيبًا".

وذكرت الصحيفة أن في الشوط الثاني بدا أن صلاح يعاني من آلام بالفخذ قبل أن يطلب طبيب ليفربول من المدرب إخراج اللاعب الذي انتقل مباشرة لغرف ملابس الفريق قبل أن يعود بعد ذلك للجلوس على دكة البدلاء، واصفة الأمر بالضربة القوية لـ"ليفربول".

وأحرز مهاجم ليفربول، محمد صلاح، هدفه الأول ضد مانشستر سيني، في الدقيقة 12، وواصل فريق الريدز تقدمه، ليفوز على "سيتي" بثلاثية نظيفة.

ويعتقد مشجعون الريدز أنه احتفال "صلاح" بهدفه الأول هو سبب إصابته، وقال أحد مشجعي ليفربول: "أشعر بشعور مروع بأن صلاح جرح نفسه أثناء احتفاله بهدفه الأول من خلال ثني ركبته".

بينما كتب مشجع آخر في تغريدة على "توتير": "أعلم أنه ساعد في إحراز الهدف الثالث، ولكني أعتقد أن صلاح أصيب خلال هذا الاحتفال"، متابعًا: "شاهدنا جسده متوترًا عقب الهدف الثالث ثم اثني جسده العلوي من تسديدة "فرمينو"، نأمل أن يكون مجرد شد ولا يكون شىء خطير".

وفي الوقت نفسه، أعرب بعض المعجبين أنهم مستعدون لقطع مسافات في إنجلترا للحفاظ على لياقة "صلاح" فقط، وقال مشجع ليفربول: " نريد أي تحديث عن إصابة صلاح، أنا على استعداد حتى لتمشيط شعره، وغسل ملابسه وأوانيه وأداء أعماله اليومية المنزلية، ولكن من فضلك أخبرني أنه ليس لديه شيء خطير".

بينما قال معجب آخر: "توقف عالمي عندما سمعت أن صلاح قد أصيب بجروح" .

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين ليفربول ومانشستر سيتي ستقام الثلاثاء المقبل بملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتى.