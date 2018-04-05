اليوم.. الحكم في طعن 16 أمريكا بقضية التمويل الأجنبي

05 أبريل 2018 - 10:43 ص

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في الطعن المقدم من 16 أمريكيا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1110 لسنة 2012 قصر النيل، والمعروفة بـ«التمويل الأجنبي» .

ضمت قائمة المتهمين الطاعنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من عامين إلى عام مع الشغل، كلا من أحمد شوقي هيكل، أحمد عبد العزيز عبد العال، أحمد زكريا آدم، روبرت فريدريك بيكر، محمد أشرف كامل، روضة سعيد على، حفصة ماهر حلاوة، أحمد محمد مرسي، الشريف أحمد صبحي، محمد أحمد عبدالعزيز، باسم فتحي على، مجدي محرم حسن، يحيى زكريا غانم، إسلام محمد شفيق، كريستين مارجريت باري.

كانت النيابة قد وجهت إلى الصادر ضدهم أحكام تهم بأنهم في الفترة من مارس 2011 حتى ديسمبر 2011، أنشأوا فروعًا لمنظمات دولية دون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والأقصر.

واتهموا بالقيام بإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها إلى المركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من المنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، بما أخل بالسيادة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.