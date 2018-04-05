مني مينا: الامتياز الجديد "سُخرْة" للأطباء

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مني مينا

5 سنوات

النظام الجديد

زيادة الامتياز

مضاعفة سنتين

قالت مني مينا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إن الصحف تمتلئ حاليا بالكلام على النظام الجديد لدراسة الطب ، الذي سيختصر دراسة الطب إلى خمسة سنوات بدلا من ست سنوات ،  مع مضاعفة فترة الامتياز إلى سنتين بدلا من سنة واحدة.

وأضافت علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الموقف الرسمي لنقابة الأطباء أننا وافقنا على تخفيض فترة الدراسة لخمس سنوات و رفضنا مضاعفة سنة الامتياز ،

وأوضحت مينا أن الكلام -الحقيقي- على ضعف مستوى التدريب العملي للطبيب حديث التخرج ، لن يحله مضاعفة سنة الامتياز بأوضاعها الحالية لتصبح سنتين ، و لن يحله أيضا وضع كتيب تدريب نظري ، نعرف جميعا أنه كتاب نظري ليس له أي علاقة بالتدريب الفعلي في فترة الامتياز.

واستطردت قائلة : المشكلة في ضعف التدريب في فترة الامتياز أن أغلبها يضيع في تسخير أطباء الامتياز في مشاوير توصيل الأشعات و العينات ، و حجز الدم و ما شابه ،  مع فرص قليلة للتدريب العملي .

وأشارت إلي أن المشكلة أيضا أن أطباء الامتياز بأقسام المستشفيات يكونون تائهين ، لا توجد خطة حقيقية لتدريبهم و لا يوجد مسئولين عن تنفيذ هذه الخطة.

وتابعت في حديثها عن النظام الجديد : أن تحسين مستوى التدريب يحتاح لخطة عملية يتفرغ لها طبيب الامتياز ، أي لا يكون مكلف دائما بتوصيل العينات و الأشعات ، كما يتطلب خطة تدريب حقيقية يتابع تنفيذها أستاذ محدد بكل قسم ، مع تقسيم امتياز كل قسم لمجموعات صغيرة يتابع تدريب كل مجموعة مدرس و عدد من المدرسين المساعدين بالقسم.

 وأضافت مينا : باختصار تصبح هناك خطة حقيقة يتفرغ للالتزام بتنفيذها أطباء الامتياز ، و توضع مسئوليات تدريب محددة على فريق كامل من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعي.

وتساءلت  إذا فكرنا بشكل أكثر عملية و إنسانية فيجب أن نفكر في توفير مكان لمبيت أطباء الامتياز النوبتجيين بالمستشفيات  ، مصيفة : (كيف يمكن أن أطلب من أي شخص العمل و التدرب لمدة 24 ساعة دون وجود مكان لقليلا من الراحة) ، و حل مشاكل عدم وجود تغطية تأمينية لعلاجهم ، هذا إذا كنا نفكر فعلا في جعل سنتي الامتياز سنتين مفيدتين لتخريج طبيب كفء؟

واختتمت حديثها أما إذا تناسينا كل مشاكل الامتياز و اكتفينا فقط بمضاعفته لسنتين بدلا من سنة ، فكل ما سنستفيده هو مضاعفة سنة السخرة الحالية إلى سنتين .


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