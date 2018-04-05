مصر ترسل مساعدات طبية لليمن

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المستشار هشام بركات

كتائب أنصار الشريعة

أنصار الشريعة

أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإعداد وتجهيز مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهداة من الشعب المصري، بالتعاون مع وزاراتي الخارجية والصحة والسكان، إلى دولة اليمن الشقيقة وذلك لنقلها عبر طائرة مصر للطيران.

يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ للمشاركة في تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين، وانطلاقاً من الدور المصري الفاعل اتجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات المحن والأزمات


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