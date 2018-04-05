» هذا ما يفكر فيه "كلوب" تجاه "صلاح"

05 أبريل 2018 - 01:02 م

أوضحت مصادر بأن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سيلجأ لإراحة هداف الفريق محمد صلاح، في مواجهة السبت المقبل ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، بعدما أصيب في مباراة الأمس، لمنحه أكبر قسط من الراحة قبل التوجه إلى قلعة "الاتحاد" لخوض معركة الإياب المُقرر لها مساء الثلاثاء المُقبل.

جدير بالذكر أن الفرعون المصري واصل عروضه الهوليودية مع الريدز، بتقمص دور "البطل" في سهرة أمس الأربعاء والتي انتهت بثلاثية نظيفة، منها هدف بتوقيعه الشخصي وآخر صنعه لابن قارته ساديو ماني بعرضية نموذجية في الشوط الأول، قبل أن يشعر بآلام خفيفة في العضلة الضامة، على إثرها فضَل كلوب إراحته كإجراء احترازي.

وبذلك ارتفعت غلته التهديفية لـ38 هدفًا في موسمه الأول مع ليفربول منذ قدومه من روما، الصيف الماضي، مقابل رسوم قُدرت بنحو 35 مليون جنيه إسترليني، ليُصبح على أعتاب معادلة الرقم القياسي المُسجل باسم الأسطورة أيان راش، كأكثر من سجل بقميص ليفربول في موسم واحد (47 هدفًا في موسم 1983-1984 و40 هدفًا في موسم 1986-1987)، غير أنه حطم رقم الأسطورة روغر هانت، الذي سجل 37 هدفًا في منتصف ستينات القرن الماضي.