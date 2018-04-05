  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:37 م
بحث متقدم
مريم عبد السلام

الخولي: البرلمان لن يغلق قضية "مريم"

أحمد خالد توفيق

رسالة خالد توفيق لإسرائيل : "أنا من جيل بحر البقر"

انصار الشريعة

مفاجآت في قضية "أنصار الشريعة"

تمويل اجنبي

أول تعليق من البرعي على أحكام "التمويل الأجنبي"

قناة الشرق

«أيمن نور» يستعين ببلطجية لمنعنا من الدخول

الحوت

الإفتاء تحرم لعبة "الحوت الأزرق"

محكمة النقض

النقض تلغي أحكام حبس متهمى"التمويل الأجنبي"

مارتن لوثر كنج

"كنج" يشبه الصحابي "أسامة بن زيد"

مني مينا

مني مينا: الامتياز الجديد "سُخرْة" للأطباء

صلاح

غادة والى: 8 ملايين شاهدوا إعلان صلاح عن المخدرات

إسنا تنتظر وصول جثامين أبنائها الذين فارقوا الحياة بحادث سوهاج

قبلي وبحري

صورة من الحادث
صورة من الحادث

صالح عمر

أخبار متعلقة
#

مليشيات بشار تنبش القبور ..وتحرق الجثث

#

مجلة إسبانية تكشف الشخصيات التي يصعب التعامل معها

#

الإسماعيلية تقدم شهيدًا جديدًا ضحية الإرهاب بسيناء

#

أهالي المحكوم عليهم بالإعدام يتسلمون جثث ذويهم

الأقصر

سوهاج

إسنا

التضامن الاجتماعى

حادث سوهاج

ينتظر أهالي إسنا، جنوبي الأقصر، بحزن بالغ، وصول جثامين أبنائهم، الذين فارقوا الحياة مساء أمس الأربعاء، إثر اصطدام السيارة رقم ص ق ج 6319 محافظة الأقصر  والسيارة ق م ص 476 بالمقطورة ص.ا. ج 276 ترلة والتي فر قائدها هاربًا، وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج – البحر الأحمر".

وكانت النيابة العامة بأخميم بمحافظة سوهاج، قدد قررت منذ قليل تسليم جثامين الضحايا لزويهم والتصريح بالدفن، والذين زاد عددهم إلى 21 حالة وفاة، من بينهم 5 أطفال، في حين لا تزال حالة وحيدة على قيد الحياة تخص طفلة صغيرة بمستشفى سوهاج.

وحصلت "المصريون" على أسماء عدد من المتوفين من مركز اسنا وهم كالتالي "محمد حسن علي حسن - فاطمة عبد الرحيم النوبي - صباح عبد الرحيم النوبي – فاطمة عبد الرازق مغازي – فراج محسب عبد الرازق – دياب محمود دياب وابنته – محمد طه محمد – أحمد حسن – زينب أحمد موسى وابنتها ملك صابر محمد – أحمد عبد اللطيف أحمد – عبد الفراج رزق إبراهيم – بخلاف السائق جعفر أحمد محمد".

من جانبها أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، عن عمل تنسيق بين المحافظة ومسئولي التضامن بسوهاج، لمتابعة إجراءات نقل الضحايا والمصابين من أبناء مركز اسنا، مؤكدًا خلال تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، أن المديرية ستقوم بمتابعة كافة الاجراءات للمتوفين والمصابين، حتى وصولهم لذويهم.

وكانت غادة والي وزيرة التضامن، قد وجهت كل من مدير مديرة التضامن الاجتماعي بسوهاج محمد عبد السلام، وفرق الهلال الأحمر، بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين، والمساعدة في استخراج شهادات الوفاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "عيد": هذا اليوم حزين على "أبوالنجا"
» مشجعو ليفربول: هذا هو السبب وراء إصابة "صلاح"
» هذا ما يفكر فيه "كلوب" تجاه "صلاح"
» تصريح جرئ من برلمانية عن الإخوان المنشقين
» زوجتني صديقتها، فحدث مالم أكن أتوقعه!
» "عقوبات قضائية" برصف الطرق لـ 9 رجال أعمال
» "الفقي": مصر الدولة الوحيدة التي لم تلطخ بدماء الفلسطينيين
» تطاول ملكة إسبانيا على حماتها والملك يفصل بينهما
» كثافات مرورية بمحاور الجيزة
» ليفربول يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة صلاح
» إليك 5 طرق لعلاج الحروق الناجمة عن الماء الساخن

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان