» "عيد": هذا اليوم حزين على "أبوالنجا"

عمرو محمد
علق المحامى الحقوقي جمال عيد، اليوم، على قبول النقض المقدم من المتهمين بقضية التمويل الأجنبي والتي صدر قرار لها بقبوله، قائلا: "قبول النقض في قضية منظمات المجتمع المدني وإعادة المحاكمة هو يوم حزين لفايزة أبو النجا، وكل المعادين لحقوق الإنسان".
واختتم تدوينته التي نشرها علي حسابه الخاص بـ"تويتر" قائلا: "يوم يحمل بعض الإنصاف لدعاة الديمقراطية"
يذكر أن محكمة النقض كان قد أصدرت حكمها منذ قليل بشان قضية التمويل الأجنبي، والذي صدر بقبول النقض المقدم من المتهمين في تلك القضية.
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