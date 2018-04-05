بدء محاكمة المتهمين فى "كتائب أنصار الشريعة"

05 أبريل 2018 - 01:15 م

بدأت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي جلسة محاكمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع شهود الإثبات.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.