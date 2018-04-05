حملة ألكترونية لشراء أكبر تجمع للحياة البرية فى العالم

05 أبريل 2018 - 01:27 م

دشن نشطاء حملة تبرعات إلكترونية لشراء أكبر تجمع للحياة الطبيعية البرية فى العالم فى الإكوادور وهى جزر غالاباغوس التى تعد ملاذ للسلاحف والطيور النادرة والبطاريق منذ آلاف السنين وذلك بعد ان قررت الدولة بيعها إلى مجموعة من شبكات الاستثمارات السياحية من أجل جرفها وبناء الفنادق السياحية.

وأضاف البيان الصادر عن هؤلاء النشطاء: "لم يعد هناك متسع من الوقت يعتزم مالك الجزيرة بيعها إلى صاحب أكبر عرض، إلا إذا تمكن نشطاء البيئة من جمع قرابة مليون دولار خلال أسابيع، وهنا يأتي دورنا. تعهد أحد الممولين الأثرياء بدفع دولار من ماله الشخصي مقابل كل دولار نجمعه من خلال هذه الحملة. أي أننا سنحقق حلم حماية الجزيرة خلال ساعات فقط في حال تمكنا من جمع المبلغ اللازم. يمكنك التبرع الآن لشراء هذه الجزيرة وحمايتها للأبد".