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حملة ألكترونية لشراء أكبر تجمع للحياة البرية فى العالم

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دشن نشطاء حملة تبرعات إلكترونية لشراء أكبر تجمع للحياة الطبيعية البرية فى العالم فى الإكوادور وهى جزر غالاباغوس التى تعد ملاذ  للسلاحف والطيور النادرة  والبطاريق منذ آلاف السنين وذلك بعد ان  قررت الدولة بيعها إلى مجموعة من شبكات الاستثمارات السياحية  من أجل جرفها وبناء الفنادق السياحية.

وأضاف البيان الصادر عن هؤلاء النشطاء: "لم يعد هناك متسع من الوقت  يعتزم مالك الجزيرة بيعها إلى صاحب أكبر عرض، إلا إذا تمكن نشطاء البيئة من جمع قرابة مليون دولار خلال أسابيع، وهنا يأتي دورنا. تعهد أحد الممولين الأثرياء بدفع دولار من ماله الشخصي مقابل كل دولار نجمعه من خلال هذه الحملة. أي أننا سنحقق حلم حماية الجزيرة خلال ساعات فقط في حال تمكنا من جمع المبلغ اللازم. يمكنك التبرع الآن لشراء هذه الجزيرة وحمايتها للأبد".

وتابع البيان سارد: "تتضمن الأرض المعروضة للبيع غابة أصلية تعد موطناً للطيور المهددة بالانقراض، وهي أنواع غير موجودة في أي مكان آخر على سطح الأرض. توصلت مجموعة محلية لحماية الحياة البرية قبل 10 أعوام إلى نتيجة مفادها أن موطن هذه الطيور عرضة للتدمير بسبب مشاريع النمو والتطوير العقاري في الجزيرة، وأطلقوا برنامجاً لحماية الحياة الطبيعية في الأرض المعروضة حالياً للبيع، وحققوا نجاحاً هاماً على صعيد حماية طيور بترل غالاباغوس والحسون نقار الخشب ، ولكن عدم نجاحهم الآن في تأمين المال اللازم لشراء الجزيرة وتحويلها إلى محمية طبيعية 

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