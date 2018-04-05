رسالة خالد توفيق لإسرائيل : "أنا من جيل بحر البقر"

05 أبريل 2018 - 01:32 م

قام مجموعة من النشطاء ومحبي الأديب الراحل أحمد خالد توفيق ، بنشر رسائل وعبارات من يوميات حياته قبل الرحيل ، والتي جاءت في مضمونها تعبر عن نظرة عميقة في الحياة والشعور بالوطنية.

وعن حبه لوطنه وبغضه لإسرائيل تم نشر رسالة له : "لو تصالح كل العرب مع إسرائيل فلن أكون أنا ضمن القائمة بالتأكيد , لأننى ألعنهم و ألعن الأرض التى يمشون عليها , و أكره منظرهم و لون علمهم و لغتهم ".

وأضاف في رسالته : " أنا من جيل أوشك أن ينقرض تعلم أن يكره إسرائيل بحق.. أطفال بحر البقر الذين ماتوا بالقنابل كانوا فى سنى وقتها بالضبط , و كان يمكن أن أكون أنا لو فضلت الطائرات محافظة الغربية على الشرقية".

يذكر أن الأديب الراحل وافته المنية الاثنين الماضي ، وتم تشييع جنازته بين جموع من محبيه وقرائه إلي مثواه الأخير بمدافن العائلة بطنطا.