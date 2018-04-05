» الأول في القرآن الكريم ضحية القصف الأمريكي

عبد القادر وحيد
تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل الذي نال المركز الأول بحفظ القرآن الكريم على مستوى أفغانستان .
وقد استشهد في غارة جوية أمريكية على حفل تخريج حفظة القرآن الكريم بولاية قندوز بأفغانستان .
الغارة راح ضحيتها 100 طفل من حفظة القرآن ، بالإضافة إلي إصابة العشرات.
ووفق مصادر إعلامية فقد أكد قرويون في إقليم قندوز، شمال أفغانستان، الثلاثاء الماضي ، أنهم دفنوا العشرات من ضحايا ضربة جوية ، في منطقة خاضعة لسيطرة حركة طالبان، في واقعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مزعجة".
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