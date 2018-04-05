تأجيل طعن 37 متهمًا باقتحام قسم التبين لـ7 يونيو

05 أبريل 2018 - 03:19 م

أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن من 7 إلى 15 سنة، فى اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين" لـ 7 يونيو لضم المفردات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة على 21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات على 11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.



