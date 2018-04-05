إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالشرقية

05 أبريل 2018 - 04:06 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إصابة 10 مواطنين، إثر انقلاب أتوبيس، في طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه نقل المصابين إلى مستشفى تأمين صحي العاشر بالشرقية، بواسطة 5 سيارات إسعاف مجهزة، وصلت إلى مكان الحادث بعد وقوعة بـ 7 دقائق.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تتراوح ما بين اشتباه كسر بالحوض، وسحجات وكدمات بالوجه والصدر ومناطق متفرقة بالجسد، خلع بالكتف الأيمن وكسر بالزراع الأيسر، واشتباه كسر بالركبة اليسري، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتاً الى أن جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى.



