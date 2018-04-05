الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

05 أبريل 2018 - 04:10 م

صعدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية.

وارتفع الدولار بدعم من تعافي بورصة وول ستريت، وبوادر على أن الولايات المتحدة ربما تتفاوض لحل نزاعها التجاري مع الصين، بحسب وكالة "رويترز".

وأدت الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين على واردات رئيسية من الولايات المتحدة إلى صعود الين، الذي غالبًا ما يحظى بإقبال المستثمرين في أوقات اضطراب السوق، وعزوف المستثمرين إلى حد كبير عن تكوين مراكز جديدة في الأصول العالية المخاطر مع هبوط الأسهم الأمريكية.

وعوض الدولار خسائره اليوم، بعدما قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع الصين ولا تخوض حربا تجارية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 90.20، وصعد الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية ليجري تداوله عند 107.08 ين، بينما انخفض الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7691 دولار أمريكي رغم صدور بيانات محلية قوية.

كما تراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2258 دولار أمريكي، معززا مكاسبه المحدودة التي سجلها أمس الأربعاء.



