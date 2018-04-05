  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:08 م
بحث متقدم
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

«الإفتاء»: على الجهات المعنية تجريم هذه اللعبة

محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: يجب حماية حرية الرأي بالدولة

السكة الحديد

«النقل» تلغي قطارات الغلابة لتوفير النفقات

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

الشهيد الخضري

ارتفاع عدد شهداء مسيرة «العودة» إلى 21

«تميم» ينهي سنوات المقاطعة مع روسيا

قطر ترفع مدة التجنيد الإجباري وتتيح للإناث التطوع

مريم عبد السلام

الخولي: البرلمان لن يغلق قضية "مريم"

أحمد خالد توفيق

رسالة خالد توفيق لإسرائيل : "أنا من جيل بحر البقر"

انصار الشريعة

مفاجآت في قضية "أنصار الشريعة"

تمويل اجنبي

أول تعليق من البرعي على أحكام "التمويل الأجنبي"

رئيس البرلمان السوداني: السيسي والبشير اتفقا لمصلحة الشعبين

الحياة السياسية

أحمد إبراهيم عمر، رئيس البرلمان السوداني
أحمد إبراهيم عمر، رئيس البرلمان السوداني

وكالات

أخبار متعلقة
#

«السيسي» أول رئيس يؤدي اليمين أمام البرلمان منذ 13عامًا

#

رئيس البرلمان الألماني: يجب علينا التأقلم مع الإسلام

#

تفاصيل مكالمة هاتفية بين السيسي ورئيس قبرص

#

برلماني سوداني: مستعدون لإقامة قاعدة روسية ببلادنا

السودان

عمر البشير

السيسي

أكد أحمد إبراهيم عمر، رئيس البرلمان السوداني، أن الوفاق والاتفاق الذي تم بين الرئيسين السوداني عمر البشير، والمصري عبدالفتاح السيسي، جاء لمصلحة الشعبين الشقيقين، آملا أن تستكمل جهود وتنمية هذا الوفاق والاتفاق مع رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال.

وأكد "عمر" في كلمته بفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب المصري، أن القضية الفلسطينية تأبى أن تكون الأولى في قائمة الاهتمام العربي، وتأبى إسرائيل أن تكون الغاصب الأكبر للأراضى العربية، والهدف المستباح من الصهاينة، قائلا: "رغم ذلك نقول أن فلسطين ستبقى عربية وعاصمتها القدس وستظل القدس رغم عن الجميع عربية إسلامية، والسودان داعمة لها بكل ما تملك من قدرات".

وأضاف عمر أن لهذا الاجتماع أهمية بالغة لانعقاده بظروف قاسية، أدت لوجود العديد من بؤر الصراع والإرهاب بالمنطقة، الأمر الذى أدى لزيادة القلاقل في العديد من البلدان، وهو واقع مرير تشهده المنطقة بصورة لم تكن من قبل، وأصبح الدم العربي ينزف بغزارة.

ولفت عمر إلى ضرورة أن نبحث أسباب من يقف خلف الإرهاب ويغذيه خاصة أنه خطر كبير، وموقفنا في رفضه وإدانته نابع من العقيدة وأعرافنا التي تدين كل صوره التي تستهدف الأبرياء وتشوه الجهاد الذي دعى له الإسلام.

وأكد رئيس البرلمان السوداني، على أن الأوضاع المأسوية التي نعاني منها أدت إلى تعثر جهود التنمية رغم الثروات، وأصبح الأمن القومي العربي مهدد أكثر من أي وقت مضى، في ظل المؤامرات والمخططات من إسرائيل، التي تعتبر المستفيد الأول مما تعانيه المنطقة، مؤكدا على أن العمل العربي المشترك سبيل للتغلب على مثل هذه الأفعال، وإنشاء سوق عربي مشترك، كونه مرحلة من مراحل الوحدة الاقتصادية، تمهيدا للوحدة السياسية وسن التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اشتباك بين الشرطة وعناصر إجرامية بالإسماعيلية
» عيسي : هذا اللقاء أخرجني من بئر الحزن
» قتلى في إطلاق نار على جامعة بتركيا
» الأول في القرآن الكريم ضحية القصف الأمريكي
» "عيد": هذا اليوم حزين على "أبوالنجا"
» مشجعو ليفربول: هذا هو السبب وراء إصابة «صلاح»
» هذا ما يفكر فيه "كلوب" تجاه "صلاح"
» تصريح جرئ من برلمانية عن الإخوان المنشقين
» زوجتني صديقتها، فحدث مالم أكن أتوقعه!
» "عقوبات قضائية" برصف الطرق لـ 9 رجال أعمال
» "الفقي": مصر الدولة الوحيدة التي لم تلطخ بدماء الفلسطينيين

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:22 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان