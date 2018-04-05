منع «عبدالناصر سلامة» من الكتابة بـ«المصري اليوم»

05 أبريل 2018 - 05:40 م

أصدر الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة صحيفة "المصري اليوم"، توجيهاته إلى إدارة تحرير الصحيفة بوقف مقال الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، إثر الأزمة الدائرة حاليًا بين النظام والصحيفة على خلفية مانشيتها حول الانتخابات الرئاسية (الدولة تحشد).

كان المهندس صلاح دياب وعبدالمنعم سعيد قد التقيا رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، بهدف نزع فتيل التوتر وإعفاء الصحيفة من سداد مبلغ الـ150 ألف جنيه التي قررها المجلس كغرامة على الصحيفة التي نشرت اعتذارًا في الصفحة الأولى كان ضمن العقوبات أيضًا.

وقالت مصادر من داخل المجلس، إن "مكرم محمد أحمد طلب من دياب وسعيد وقف مقال سلامة فورًا، وذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية شخصيًا ( على حد قوله)، إلا أن دياب قاوم تنفيذ هذا الطلب".

وفي اليوم التالي مباشرة (الثلاثاء) أوقف عبدالمنعم سعيد نشر المقال دون تنسيق مع صلاح دياب، وهو ما أغضب الأخير الذي تدخل لنشر مقال الأربعاء، ثم تدخل الأول لوقف المقال في عدد الخميس الذي صدر باعتذار للقراء من الكاتب، على الرغم من أنه أرسل مقالاً بالفعل ولم يعتذر، فيما يشير إلى خلاف بين دياب وسعيد في هذا الصدد.

وقال عبدالناصر سلامة في تصريحات خاصة إلى "المصريون": "لا أعتقد أبدًا أن هذه توجيهات رئيس الجمهورية كما يقول الأستاذ مكرم محمد أحمد، ذلك أن الأمر لا يعدو عن كونه تصفية حسابات"، حسب قوله.

وأشار سلامة إلى أنه "تم نشر 980 مقالاً لي بـ "المصري اليوم"، وكنت أنوي التوقف بعد 20 مقالة أخرى، أي بعد الوصول لرقم 1000 لعدم جدوى الكتابة في هذه المرحلة على ما يبدو".

يشار إلى أن رئيس تحرير "الأهرام" الأسبق لم يتوقف عن الكتابة اليومية منذ انضمامه إلى فريق الكتّاب بجريدة "المصري اليوم"، على الرغم من منع نشر أكثر من مقال له خلال الأسابيع الأخيرة.