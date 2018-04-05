» «السولية» يغيب عن مباراة الأهلي وسموحة

05 أبريل 2018 - 06:04 م

يغيب عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام سموحة، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.

يأتي غياب عمرو السولية عن مباراة الفريق السكندري، بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات في مباراة طنطا الماضية بمسابقة الدوري.

وانتظم السولية، في مران الفريق، المقام حاليا على ملعب التتش، بعد غيابه عن مران أمس الأول الثلاثاء، بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.