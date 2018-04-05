» إسرائيل: سنقتل الفلسطينيين مثل الأسبوع الماضي

05 أبريل 2018 - 06:15 م

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك تغيير في قواعد إطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة.

وقتلت القوات الإسرائيلية 17 فلسطينيا في غزة الأسبوع الماضي أثناء مسيرة "العودة الكبرى" بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة.

واحتشد عشرات الآلاف من سكان القطاع يوم الجمعة الماضي بمنطقة الحدود في مظاهرات لإحياء ذكرى "يوم الأرض".

وعشية احتجاجات أخرى مرتقبة، قال ليبرمان "إذا كان هناك استفزاز فسيكون رد الفعل من أقوى ما يكون، تماما مثل الأسبوع الماضي. لا نية لدينا لتغيير قواعد الاشتباك".

ودعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل الفلسطينيين، وهو ما رفضته إسرائيل التي قالت إن جنودها أطلقوا النار لمنع هجمات ومحاولات لإتلاف السياج الحدودي.

ويؤكد الفلسطينيون إن قناصة إسرائيليين أطلقوا النار على أشخاص لم يكونوا يشكلون خطرا.



