  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:11 م
بحث متقدم
إبعاد ميكروفون قناة الجزيرة

ماذا فعل الوفد المصري بالخرطوم مع«الجزيرة»؟

سعد الدين إبراهيم

حقيقة سفر «سعد الدين إبراهيم» لتركيا للقاء «الإخوان»

أرشيفية

«الأوقاف» تقيم حفلة على حرق كتب الإخوان

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل معاقبة مقاطعي الانتخابات

الكاتب عبدالناصر سلامة

منع «عبدالناصر سلامة» من الكتابة بـ«المصري اليوم»

ممدوح عباس

انتظروا أكبر قضية فساد في الوسط الرياضي

محمد طلبه

القصة الكاملة لأزمة قناة «الشرق»

محمد صلاح

«صلاح» يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد

محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: يجب حماية حرية الرأي بالدولة

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

«الإفتاء»: على الجهات المعنية تجريم هذه اللعبة

إسرائيل: سنقتل الفلسطينيين مثل الأسبوع الماضي

عرب وعالم

قمع مسيرة العودة الكبرى
قمع مسيرة العودة الكبرى

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

طن الحديد يقفز لأكثر من 13 ألف جنيه

#

"حماس": إسرائيل تبرر قتل المتظاهرين على حدود غزة

#

تركيا تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين

#

فيضانات فيتنام تقتل 72 شخصا

إسرائيل

فلسطين

غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك تغيير في قواعد إطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة.

وقتلت القوات الإسرائيلية 17 فلسطينيا في غزة الأسبوع الماضي أثناء مسيرة "العودة الكبرى" بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة.

واحتشد عشرات الآلاف من سكان القطاع يوم الجمعة الماضي بمنطقة الحدود في مظاهرات لإحياء ذكرى "يوم الأرض".

وعشية احتجاجات أخرى مرتقبة، قال ليبرمان "إذا كان هناك استفزاز فسيكون رد الفعل من أقوى ما يكون، تماما مثل الأسبوع الماضي. لا نية لدينا لتغيير قواعد الاشتباك".

ودعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل الفلسطينيين، وهو ما رفضته إسرائيل التي قالت إن جنودها أطلقوا النار لمنع هجمات ومحاولات لإتلاف السياج الحدودي.

ويؤكد الفلسطينيون إن قناصة إسرائيليين أطلقوا النار على أشخاص لم يكونوا يشكلون خطرا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل: سنقتل الفلسطينيين مثل الأسبوع الماضي
» خطوة واحدة تفصل «السعيد» عن الانتقال للأهلي السعودي
» في يوم الطفل الفلسطيني.. 350 طفلًا بسجون الاحتلال
» «السولية» يغيب عن مباراة الأهلي وسموحة
» البرلمان العربي: إسرائيل أكبر خطر على المنطقة
» مقتل شخص وإصابة اثنين في معركة الأنابيب
» اشتباك بين الشرطة وعناصر إجرامية بالإسماعيلية
» الإثنين.. "مرتضى" يعقد مؤتمرًا صحفيًا بالزمالك
» ارتفاع عدد شهداء مسيرة «العودة» إلى 21
» عيسي : هذا اللقاء أخرجني من بئر الحزن
» إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالشرقية

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:52 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان