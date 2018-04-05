«الأوقاف» تقيم حفلة على حرق كتب الإخوان

05 أبريل 2018 - 06:16 م

قام مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية التابع للحكومة الموالية للواء خليفة حفتر في الشرق الليبي بحرق كميات كبيرة من كتب تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وبعض الحركات الأخرى.



وشهدت عملية الحرق ما يشبه احتفالا حضره ممثلون من القوات التابعة لحفتر، وممثلون لأجهزة أمنية في وزارة الداخلية، وكذلك مندوب من هيئة الإعلام والثقافة وعدد من القنوات الفضائية الموالية "للجيش" هناك.

واتهمت "أوقاف حفتر" هذه الكتب بنشر التطرف والفكر الإرهابي بين الناس، لذا وجب حرقها والتخلص منها.

وجاءت هذه التصرفات بعد تصريحات لرئيس حزب العدالة والبناء الليبي، محمد صوان، قال فيها إنه "يحتسب من قدموا أرواحهم مع عملية "الكرامة" (عملية عسكرية بقيادة حفتر) بنية محاربة الإرهاب من الشهداء، وأن الأجر حاصل لمن قدموا الدعم والتأييد بشتى أنواعه لذات الغرض من القبائل والعائلات".

لكنه استدرك بقوله: "واتضح جليا الآن أن هذه العملية "الكرامة" قد استخدمت مشروعا؛ للوصول للحكم وتصفية الخصوم السياسيين".

حرق الكتب وما قبلها تصريحات صوان، أثارت تساؤلات من قبيل: هل هو نفي ضمني من قبل "أوقاف حفتر" لوجود ما سمي بصفقة بين حفتر والإخوان بعد مغازلة صوان الأخيرة؟ أم هو استمرار للحرب المعلنة من قبل حفتر على الإسلاميين عامة؟

من جهته، وصف الكاتب والباحث السياسي الليبي، عز الدين عقيل، ما حدث من حفلة لحرق كتب بأنه "خطوة بربرية"، كون حرق الكتب "لم يكن أبدا تصرفا سليما، وفقط يجب أن تصادر هذه الكتب بعدما تحدد هيئة علمية أن بها تضليلا معلوماتيا أو دعوة للتطرف".

وأوضح في تصريحات حيب موقع "عربي21"، أن "الأمر كله موقف سياسي تم اختزاله في "حفلة" لحرق الكتب، فمن حق الجميع مقارعة الإخوان سياسيا، لكن لماذا نحرق كتابا يتحدث عن الإخوان، خاصة أن البرلمان والجيش تفاوضوا مع الإخوان في الصخيرات والرئاسي"، حسب قوله.

وتابع: "لا تصلح سياسة الاجتثاث في ليبيا لفصيل أصيل مثل الإخوان، وهنا لا يمكن أبدا المقارنة بما حدث في مصر ضد الإخوان، لربما توفر لدى النظام المصري معلومات عبر التحقيق دفعهم لهذا التصرف، لكن هذا لا يستقيم في ليبيا".