حقيقة سفر «سعد الدين إبراهيم» لتركيا للقاء «الإخوان»

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الجامعة الامريكية

سعد الدين ابراهيم

بن خلدون

الدراسات الإنمائية

نفى الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، ورئيس مجلس أمناء مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، ما تم تداوله بشأن تلقيه دعوة من التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين"، لزيارة تركيا، لحضور عدد من الندوات واللقاءات هناك.

وفي تصريحات إلى "المصريون"، أوضح إبراهيم، أن "كل ما يُثار لا يعدو كونه شائعات، لا تمت للحقيقة أو الواقع بصله، إضافة إلى أنه ليس لديه أي نية للسفر لتركيا خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن أنه لم تُوجه إليه أي دعوة".

يأتي ذلك بعدما نسبت تقارير إخبارية إلى مصادر وصفتها بالرفيعة، قولها إن إبراهيم تلقى دعوة من التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، للسفر لتركيا، للقاء عدد من قيادات الجماعة، المتواجدين هنا، وكذلك للتشاور حول وضع آليات لعودة الجماعة مرة أخرى للمشهد السياسي.

كان إبراهيم، زار إسرائيل في يناير الماضي بناءً على دعوة من جامعة تل أبيب، في مؤتمر نظمته عن مصر والثورات العربية واجه خلاله هجومًا من طلاب فلسطينيين اتهموه بـ"التطبيع".

بينما اتهم المحامي سمير صبري - المعروف بتأييد النظام الحالي - في بلاغ للنيابة العامة، بـ"الخيانة والتطبيع" مع إسرائيل من خلال إلقاء محاضرة في تل أبيب، مطالبًا بإحالته للمحاكمة الجنائية.

ودافعت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة عن الزيارة، وقالت إنه "بناء على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (1979) فإن كل المصريين مرحب بهم لزيارة إسرائيل وإجراء حوار مع المجتمع الإسرائيلي".

يذكر أن إبراهيم كان قد قال في تصريحات سابقة إلى "المصريون"، إنه يعتزم زيارة إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة ضمن وفد يضم مثقفين ومواطنين مصريين.


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