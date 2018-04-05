تأجيل دعوى إلغاء قرار منع إذاعة الصلاة في مكبرات الصوت

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الأذان

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الأوقاف

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بوقف قرار وزير الأوقاف بمنع إذاعة القرآن الكريم فى مكبرات المساجد قبل وبعد الأذان وتواشيح الفجر، إلى جلسة 7 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى التي أقامها كل من المقامة من السيد حامد محمد ومحمود عطية المحامي، ووزير الأوقاف بصفته، وذكرت أن قرار وزير الأوقاف بمنع إذاعة صلاة التراويح بشهر رمضان مخالف للقانون والدستور.

وكان الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، أكد أن المساجد في جميع أنحاء الجمهورية ستقام بها صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن قرار وقف استخدام مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة إجراء تنظيمي بحت.



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