رسائل «التعليم العالي» لطمأنة طلاب جامعة سيناء

05 أبريل 2018 - 07:01 م

منذ اندلاع عمليات سيناء 2018، التى تقوم بها القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية، وتعطلت الدراسة بكليات جامعة سيناء بفرعيها القنطرة والعريش، بسبب هذه العمليات خوفا على حياتهم، فضلًا عن إيقاف الدراسة بجامعة العريش ومعاهد شمال سيناء وعليه اتخذت وزارة التعليم العالى، عددًا من الإجراءات.

وبدوره قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، إنه لدينا 9700 طالب بجامعتي العريش وسيناء، والمعاهد التابعة للوزارة، وعليهم أن يعلموا أن الدولة ممثلة فى القوات المسلحة الباسلة تحارب الإرهاب، والمشاركة المجتمعية أقل ما يمكن أن نقدمه، ونتابع التطورات أولًا بأول حتى لا نعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر، وعليهم كطلاب ومصريين أن يكونوا على قدر المسئولية.

وأضاف "عبد الغفار"، فى تصريحات لـ"المصريون"، أن المحاضرات الإلكترونية لطلاب سيناء، ليست بديلًا عن المحاضرات المباشرة، ولكنها مطروحة ليستفيد الطلاب، وسيتم إعادة شرح كل هذه المحاضرات مجددًا للطلاب فور استئناف الدراسة.

وتابع مستشار وزارة التعليم العالى، أن السيناريو الأول، أن تستقر الأوضاع بسيناء، ويتم استئناف الدراسة، وفى هذه الحالة سيتم تكثيف المحاضرات، مع احتمالية زيادة عدد أسابيع الدراسة أسوة ببقية الجامعات، أما في حالة استمرار الأوضاع الأمنية بسيناء، تم الاتفاق مع الجامعات المحيطة، أنه فور انتهاء العام الدراسي، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة، سيتم استقبال الطلاب في جامعة قناة السويس، واستغلال المدرجات والعيادات والمدن الجامعية، مع التأكيد أن أعضاء هيئة التدريس والإداريين على استعداد للعمل في الصيف حتى لا نضيع الفرصة على الطلاب.

وفى سياق متصل، أكد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، فى بيان له، حرصه الكامل على عدم تضرر أي طالب من جراء تأخر بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في هذه الجامعات والمعاهد نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها شمال سيناء، ويطالب الجميع مراعاة الظرف القومي الذي تمر به مصر.

ومن جانبها أتاحت جامعة سيناء، المحاضرات إلكترونيًا على موقع الجامعة لطلاب الكليات المختلفة، وذلك اعتبارًا من يوم 10 مارس الماضي، لطلاب فرع القنطرة، واعتبارا من يوم 24 مارس لطلاب فرع العريش.

وأكدت الجامعة أن هذه المحاضرات الإلكترونية لن تكون بديلًا عن المحاضرات والدروس العملية التي سيتلقاها الطلاب، وأن الغرض الأساسي منها مساعدة الطلاب على التحصيل وفقًا لمتطلبات الجودة، لافتة إلى أن هناك خطط بديلة أعدتها الجامعة واعتمدها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتعويض المحاضرات فور بدء الدراسة.

وأعلنت جامعة سيناء، أنه تقرر بدء الدراسة لجميع طلاب فرع القنطرة يوم السبت المقبل 7 أبريل الجاري، كذلك بداية الدراسة لطلاب العريش بجميع الكليات ماعدا كلية طب الفم والأسنان يوم السبت المقبل على أن يكون الحضور بفرع القنطرة.

وأشارت الجامعة، أن استئناف الدراسة لطلبة تخرج كلية الأسنان فرع العريشً في جامعة 6 أكتوبر على أن تبدأ الدراسة يوم الجمعة الموافق 6 من أبريل، كما أنه سيتم استئناف الدراسة لباقي دفعات طلاب فرع العريش لباقي الكليات أما بفرع العريش أو القنطرة بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

جدير بالذكر أن الدراسة متوقفة تماما في جامعات شمال سيناء منذ 17 فبراير الماضي وذلك بسبب عمليات سيناء 2018.



