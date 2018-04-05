آخر تطورات إصابة «محمد صلاح»

05 أبريل 2018 - 07:27 م

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، أمس، الأربعاء، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الجهاز الطبي الذي ظهر في صورة للنجم المصري محمد صلاح، بموقع الصور الشهير «انستجرام»، هو خيمة أكسجين في ملعب التدريب الخاص بليفربول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك الجهاز يساعد على التعافي بعد المباريات، كما يسرع عملية الشفاء من أي إصابات.

ونقلت «ميرور» عن صحيفة «ديلي ميل»، أن صلاح أجرى فحوصات طبية في مستشفى «سباير» في ليفربول صباح اليوم، موضحة أنه وصل إلى مقر النادي وهو في حالة معنوية جيدة للخضوع إلى عملية الشفاء.

وخرج محمد صلاح، مصابا وسط تصفيق حاد من الجماهير التي ودعت نجمها بعدما أحرز الهدف الأول وصنع الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني.

وأكد المدير الفني يورجن كلوب، في تصريحات بعد المباراة، إن الفرعون المصري في حالة جيدة، قائلا: «أتمنى أن لا تكون خطيرة.. تحدثت معه بعد المباراة وقال لي إنه بخير.. أتمنى أن يكون بخير، سننتظر التشخيص النهائي».

وقاد صلاح، ليفربول لاكتساح مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «آنفيلد»، في إطار ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن الفرعون المصري، قد تعرض إلى إصابة عضلية في فخده الأيمن في مباراة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وذلك في الدقيقة 52، واضطر كلوب تغييره بعد شكواه ودخل بدلا منه لاعب الوسط فينالديوم.