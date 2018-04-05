  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:17 م
بحث متقدم
الصحفي الإسرائيلي أساف جفور

بالصور.. صحفي إسرائيلي: هكذا قابلني المصريون

السيسي والبابا تواضروس

فوز «السيسي» عيدية لمسيحيي مصر

المعارض أحمد عبدالباسط

توقيف معارض مصري محكوم عليه بالإعدام بأمريكا

عماد الدين أديب

«أديب» لا يتحدث عن المصالحة من تلقاء نفسه

مصر والبرتغال

التليفزيون المصري يُجهز مفاجأة بشأن المونديال

أرشيفية

هذه نتيجة حرب مصر ضد «داعش» بسيناء

محمد صلاح

آخر تطورات إصابة «محمد صلاح»

عادل صبري

حبس «عادل صبري» 15 يومًا

مجلس الزمالك

«ممدوح عباس» يعلن الإطاحة بمجلس «مرتضى» من الزمالك

إبعاد ميكروفون قناة الجزيرة

ماذا فعل الوفد المصري بالخرطوم مع«الجزيرة»؟

«عين شمس» تمنح الدكتوراه الفخرية للمهندس العالمي "هاني عازر"

الصفحة الأخيرة

صورة لحظة التكريم
صورة لحظة التكريم

أسامة عبد الله

أخبار متعلقة
#

النقراشي: "الميه شاحة في دول كتير غير مصر"

#

فوز "السيسي" على منافسه بلجان عين شمس والمطرية والموسكي

#

بالصور.. وفد طلبة دولي يتفقد الممشى السياحي بالغردقة

#

شاب يذبح صديقه بعين شمس

منحت جامعة عين شمس مساء اليوم، الخميس، درجة الدكتوراه الفخرية للمهندس المصرى العالمى هانى عازر، فضلا عن تكريم 13 من أساتذة الجامعة الحاصلين على جائزة عين شمس التقديرية.

جاء ذلك خلال الحفل الختامى للمؤتمر العلمى الدولى السابع "عالمية وانطلاق"، الذى تعقده جامعة عين شمس، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة. 

ويشارك بحفل الختام كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى الأرثوذكسى.

 كما يشارك فى الحفل السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الأسبق، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين السابق، وعدد من رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات الهندسية الكبرى، منها المقاولون العرب وأوراسكوم والنيل للمقاولات وسيمنز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال«النني» وسسكا موسكو
» جراحة عاجلة لـ«الخطيب» في العمود الفقري
» «صلاح» يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد
» بالفيديو.. بتروجت يتعادل إيجابيًا مع المقاولون
» الإخوان تحمّل «ترامب» مسئولية قصف «مدرسة أفغانستان»
» تأجيل دعوى إلغاء قرار منع إذاعة الصلاة في مكبرات الصوت
» الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين
» انتظروا أكبر قضية فساد في الوسط الرياضي
» «الأوقاف» تقيم حفلة على حرق كتب الإخوان
» في يوم الطفل الفلسطيني.. 350 طفلًا بسجون الاحتلال

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان