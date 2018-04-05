«عين شمس» تمنح الدكتوراه الفخرية للمهندس العالمي "هاني عازر"

05 أبريل 2018 - 07:34 م

منحت جامعة عين شمس مساء اليوم، الخميس، درجة الدكتوراه الفخرية للمهندس المصرى العالمى هانى عازر، فضلا عن تكريم 13 من أساتذة الجامعة الحاصلين على جائزة عين شمس التقديرية.



جاء ذلك خلال الحفل الختامى للمؤتمر العلمى الدولى السابع "عالمية وانطلاق"، الذى تعقده جامعة عين شمس، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.



ويشارك بحفل الختام كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى الأرثوذكسى.

