عرض رياضي بسفاجا يجسد فرحة مصر بكأس العالم

برعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وبحضور اللواء هشام أمنة، رئيس مدينة سفاجا، واللواء هشام صفوت، قائد القاعدة البحرية بسفاجا، وسامية فتحي، مدير عام الخدمات التعليمية بمديرية التربية والتعليم، أقيم عرض رياضي للقسم المخصوص بمدرسة المنار الإعدادية للتقييم علي مستوي الجمهورية، بحضور لجنة التقييم المشكلة من دكتور عمرو حسانين، والدكتور عادل فتحي، حيث جسد الطلاب فرحة مصر بكأس العالم من خلال عروض وتمرينات رياضية لاقت استحسان الجميع.
قدم اللواء هشام أمنة، رئيس مدينة سفاجا، التحية علي أداء الطلاب الرائع ونقل لهم تحية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أشرف علي تنفيذ العرض، موجهين التربية الرياضية أمل الغنيمي أحمد صابر عبيد طربوش
تنفيذ محمود مصطفي الصغير إسلام الخبيري عيد السيد.