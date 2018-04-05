  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:15 م
بحث متقدم
السيسي والبابا تواضروس

فوز «السيسي» عيدية لمسيحيي مصر

المعارض أحمد عبدالباسط

توقيف معارض مصري محكوم عليه بالإعدام بأمريكا

عماد الدين أديب

«أديب» لا يتحدث عن المصالحة من تلقاء نفسه

مصر والبرتغال

التليفزيون المصري يُجهز مفاجأة بشأن المونديال

أرشيفية

هذه نتيجة حرب مصر ضد «داعش» بسيناء

محمد صلاح

آخر تطورات إصابة «محمد صلاح»

عادل صبري

حبس «عادل صبري» 15 يومًا

مجلس الزمالك

«ممدوح عباس» يعلن الإطاحة بمجلس «مرتضى» من الزمالك

إبعاد ميكروفون قناة الجزيرة

ماذا فعل الوفد المصري بالخرطوم مع«الجزيرة»؟

ارسنال وايفرتون

بث مباشر.. مباراة آرسنال«النني» وسسكا موسكو

عرض رياضي بسفاجا يجسد فرحة مصر بكأس العالم

قبلي وبحري

صورة العرض
صورة العرض

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمصر

#

«أبو تريكة»: القرعة تساعد مصر للصعود للدور الثاني

#

لهذا السبب مصر لن تلعب في كأس العالم

#

الرئيس يوجه رسالة خاصة لـ"محمد صلاح"

سفاجا

كأس مصر

عرض

رياضي

برعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وبحضور اللواء هشام أمنة، رئيس مدينة سفاجا، واللواء هشام صفوت، قائد القاعدة البحرية بسفاجا، وسامية فتحي، مدير عام الخدمات التعليمية بمديرية التربية والتعليم، أقيم عرض رياضي للقسم المخصوص بمدرسة المنار الإعدادية للتقييم علي مستوي الجمهورية،  بحضور لجنة التقييم المشكلة من دكتور عمرو حسانين، والدكتور عادل فتحي،  حيث جسد الطلاب فرحة مصر بكأس العالم من خلال عروض وتمرينات رياضية لاقت استحسان الجميع.

قدم اللواء هشام أمنة، رئيس مدينة سفاجا، التحية علي أداء الطلاب الرائع ونقل لهم تحية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أشرف علي تنفيذ العرض، موجهين التربية الرياضية أمل الغنيمي أحمد صابر عبيد طربوش تنفيذ محمود مصطفي الصغير إسلام الخبيري عيد السيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال«النني» وسسكا موسكو
» جراحة عاجلة لـ«الخطيب» في العمود الفقري
» «صلاح» يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد
» بالفيديو.. بتروجت يتعادل إيجابيًا مع المقاولون
» الإخوان تحمّل «ترامب» مسئولية قصف «مدرسة أفغانستان»
» تأجيل دعوى إلغاء قرار منع إذاعة الصلاة في مكبرات الصوت
» الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين
» انتظروا أكبر قضية فساد في الوسط الرياضي
» «الأوقاف» تقيم حفلة على حرق كتب الإخوان
» في يوم الطفل الفلسطيني.. 350 طفلًا بسجون الاحتلال

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان