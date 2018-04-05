» جراحة عاجلة لـ«الخطيب» في العمود الفقري

05 أبريل 2018 - 08:18 م

يُجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عملية جراحية فى العمود الفقرى، الأسبوع المقبل، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بشدة من وقت لآخر.

وعرض رئيس الأهلى حالته اليوم على أحد الأطباء الكوريين الكبار فى الإمارات نتيجة الآلام التى عاودته رغم التحسن الملحوظ خلال الأيام الماضية وترتب عليه خروجه من المستشفى أمس الأول.

وخضع «بيبو» لفحوصات عديدة وأجرى آشعة جديدة اليوم بعدها أقر الطبيب الكورى حاجته لإجراء الجراحة، والتى يراها بسيطة ولا تمثل أى قلق وليس لها أى مضاعفات فى المستقبل وفى نفس الوقت أرسل رئيس الأهلى نتيجة الفحوصات والآشعات الجديدة للطبيب الألمانى الذى كان يشرف على علاجه فى السابق لاستطلاع رأيه، وأكد هو الآخر ضرورة إجراء العملية الجراحية.