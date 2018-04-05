توقيف معارض مصري محكوم عليه بالإعدام بأمريكا

05 أبريل 2018 - 08:43 م

أوقفت اليوم إدارة الهجرة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الدكتور أحمد عبدالباسط، المعارض البارز، ومنسق عام حركة "جامعات مستقلة".

وقالت مصادر لـ"المصريون": "أوقفت اليوم إدارة الهجرة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية الدكتور أحمد عبد الباسط، لترحيله لمصر ليواجه عقوبة الإعدام لنشاطه من اجل الديمقراطية في مصر".

ويواجه عبدالباسط عقوبة الإعدام، تنفيذًا للحكم الصادر في القضية 174 لسنة 2015 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية العمليات المتقدمة".

وقال عبد الباسط، وهو باحث في الفيزياء إن القضية التي أدين فيها بدأت في أبريل 2015 بعد القبض على مجموعة من الشباب وإخفائهم قسريا وتم استجوابهم تحت التعذيب، وأصدرت الداخلية بيانا زعمت أنها قبضت على خلية تخطط لأعمال إرهابية رغم أنه لا يوجد أي حادث قتل في القضية فأطلق النشطاء هاشتاج #إعدام _بالنية".

وفي مايو 2015، قررت جامعة القاهرة، فصل عبدالباسط المعيد بكلية العلوم نهائيًا، بحجة مشاركته في أحداث العنف داخل الجامعة.