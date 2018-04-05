» "خالد علي والمعلم والمسلماني وصقر" في عزاء "العراب"

شارك الكاتب إبراهيم المعلم، رئيس اتحاد كتاب مصر، والكاتب الصحفى والإعلامى أحمد المسلمانى، وإبراهيم المعلم، رئيس اتحاد كتاب مصر، وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، فى عزاء الراحل الكاتب الروائى أحمد خالد توفيق بدار المناسبات بطنطا.
كما شارك فى العزاء المئات من الشباب والأطباء بينما غاب المثقفون من الوسط الفنى ومشاهير الوسط الأدبي، واصطف المعزون في صفوف طويلة بداية من باب دار المناسبات وحتى القاعة التى يُقام بها العزاء.
وكان أحمد خالد توفيق توفي يوم الإثنين الماضي بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 55 عامًا، إثر أزمة صحية، وشيع أهالي مدينة طنطا جثمان الفقيد يوم الثلاثاء بمدافن العائلة بطنطا.
وأحمد خالد توفيق فراج من مواليد 10 يونيو 1962، طبيب وأديب مصري، ويعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بالعراب ولد في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.
وتخرج أحمد خالد توفيق في كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997 م، وبدأ العمل في المؤسسة العربية الحديثة عام 1992 كاتب رعب لسلسلة ما وراء الطبيعة.