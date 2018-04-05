وكيل الأزهر للفنانين: (مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)

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الحياة السياسية

عباس شومان
عباس شومان

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شن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ، على الأعمال الدرامية التي تحتوي على ألفاظ مشينة وسيئة ، مطالبا أهل الفن من الكتاب والفنانين والمخرجين بالابتعاد عن الابتذال وتقديم النماذج السيئة للمجتمع.
وكتب شومان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك :"يقبل الصغار والكبار على حد سواء على الأعمال الدرامية ،ويحفظ كثير منهم أوقات عرض المسلسلات بدقة تفوق بمراحل معرفتهم بمواقيت الصلاة أو حتى أوقات تناول الدواء، ولاحظت الأسى باديا على الوجوه أكثر من مرة لتأخر أو تأجيل حلقة من مسلسل نتيجة انشغال القناة بتغطية أمر يتعلق بالمجتمع كله كالانتخابات مثلا".
وأضاف شومان :"لست كما يعتقد البعض في صدد رفض الأعمال الدرامية أو مهاجمتها ،فالأعمال الفنية يمكن أن تكون شيئا راقيا يرتقي بالذوق العام ويسهم في حل كثير من المشكلات من خلال تناول منضبط لكيفية التعامل معها ،ويمكن استغلال تقبل كافة الفئات العمرية لها في نشر ثقافة التسامح والعدل والنظام والنظافة وإتقان العمل وصلة الأرحام وتجنب المخدرات والتطرف والإرهاب".
وتابع :"لكن الملاحظ انتشار ألفاظ على ألسنة الأطفال لم نكن نعرفها أو نجرؤ على التلفظ بها بعد معرفتها حين أصبحنا في أضعاف عمرهم ، وعند الاندهاش يكون الجواب بأن حلقة الأمس من المسلسل الفلاني تلفظ الممثل أو الممثلة بهذا اللفظ عدة مرات،ولقد سمعت بنفسي كثيرا من هذه الألفاظ التي لايمكنني بطبيعة الحال كتابتها بيدي ولا التلفظ بها بلساني،ولاندهاشي وأنا أسمع أحد هذه الألفاظ من ممثلة تشتكي لأمها من زوج أمها لم أصدق أن اللفظ كما سمعته حيث لم أكن مركزا للدرجة التي يحكم معها بيقين".
واستطرد:" فتعمدت متابعة المشهد حيث تصادف عرض الحلقة ، وركزت تركيزا شديدا ليصل اللفظ إلى سمعي واضحا ، فكان للأسف كما سمعته بشكل عابر من قبل".
وأختتم :"هنا يكون الرجاء وإبراء الذمة :فيا أهل الفن كتابا وممثلين ومخرجين أذكركم بقول ربكم:(مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) وأذكركم بقول رسولنا:”ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة” فاتقوا الله في أعمالكم ، واعلموا أنكم ستحاسبون عليها ، فاجعلوها نافعة للناس ومهذبة لألفاظهم ومقومة لسلوكهم حتى لا تتحملوا وزرها.اللهم بلغت اللهم فاشهد.

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