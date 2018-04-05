» إقامة مباراة على أخفض بقعة على سطح الأرض

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أقيمت مباراة كرة قدم على أخفض بقعة على سطح الأرض، يوم الخميس، تحت رعاية الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني للعبة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أقيمت مباراة تاريخية في منطقة غور الصافي في البحر الميت تم من خلالها تحطيم رقم قياسي عالمي لمباراة كرة قدم على أخفض بقعة على سطح الأرض.
وأضافت الوكالة، أن المواجهة تهدف إلى تعزيز قيم المساواة والعدالة والفرص المتكافئة، حيث جاءت تتويجًا لمبادرة بعنوان "تحدي عبر الأردن" استمرت لمدة اسبوعين قامت بها أكثر من 30 لاعبة من 23 دولة بتنظيم مباريات ومعسكرات كروية في مختلف مناطق المملكة من شمالها لجنوبها مرورًا بجرش والبتراء ووادي رم والقرى المحيطة بها.
وقال الأمير علي "أتمنى أن تكون هذه المباراة التاريخية بمثابة رسالة للجميع بأهمية المساواة بين الجنسين وإتاحة الفرص المتكافئة للمرأة، التي تشكل نصف المجتمع، في ممارسة الرياضة ومتابعة التعليم والعمل".
بدورها أوضحت شارت لورا يونفسون الشريك المؤسس لمبادرة "مجال اللعب المتساوي" المنظمة للبطولة أنه سيتم تسليم الملعب لأهل المنطقة ليستفيد منه أطفالها بعد انتهاء المباراة. -

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