إعلامي يكشف مفاجأة جديدة عن سعدالدين إبراهيم

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قال الإعلامي محمد موسى، إن الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات، تلقي دعوة من التنظيم الدولي للإخوان لزيارة تركيا لعقد لقاء مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان لوضع سيناريو عودة الجماعه للمشهد المصري من جديد. 
وأضاف "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الخميس، أن "سعد إبراهيم" عراب كل العملاء ورجل أمريكا الأول في مصر.
ولفت "موسى" إلى أن مخططات التآمر لم ولن تتوقف، والتنظيم الإرهابي يحاول بشتي الطرق العودة للمشهد مرة أخرى، مضيفا: "الراجل اللي إسمه سعد الدين إبراهيم ده بينه وبين القبر خطوة مش عايز يهمد.. مش عايز يطهر نفسه من الوحل اللي هو فيه من أكتر من عشرين سنه وهو رجل أمريكا الاول اللي بيسعي وبكل قوته لتنفيذ أجندات خبيثة تخريبية... لكن بعنيكم تنفيذ أي مؤامرات علي مصر تاني، خلاص فهمنا وإستوعبنا الدرس والشعب ده هيقرقش أي حد بأسنانه لو فكر يخرب البلد دي". 

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