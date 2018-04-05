» هذا الأمر حول المرأة المصرية إلى "باغية"

05 أبريل 2018 - 11:33 م

كشف إيهاب معوض، خبير العلاقات الأسرية، عن أن الرجل لديه رغبة جنسية أعلى من المرأة، ويعتمد في إثارته على البصر، لافتا أن الرجل يعتقد خطئًا أن خشونته وعنفوانه سيشبع رغبات زوجته.



وأوضح "معوض"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية" المذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الموروثات الخاطئة أصبحت عادة، مثل ما يثار حول أن عندما تريد الزوجة من زوجها تحقيق طلب معين لها، ترتدي له ثياب جميلة، معتبرا أن هذا الفكر يحول المرأة إلى باغية، ويجردها من آدميتها.

