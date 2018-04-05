  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:17 ص
بحث متقدم
محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"

تطورات جديدة بشأن أزمة رئيس تحرير "المصري اليوم"

محمد حسني مبارك

"هذا ما طالبته من مرشد الإخوان بشأن "مبارك"

سعد الدين إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة جديدة عن سعدالدين إبراهيم

سد النهضة

"سد النهضة" سينهار خلال عشر سنوات

اسرائيل

أسرار الغرف المغلقة مع المصريين

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

7 وزراء مرشحين للخروج من الحكومة الجديدة

"القفص" يجبر المحكمة على تأجيل "فض رابعة"

معارضون يطالبون بالإفراج عن «الإخوان»

الرئيس الأسبق محمد مرسي

هذه حقيقة إصابة «مرسي» بغيبوبة حادة

أحد أعضاء الوفد المصري يبعد ميكرفون الجزيرة

«الجزيرة» تُصعد ضد مصر في السودان

عماد الدين أديب

«أديب» لا يتحدث عن المصالحة من تلقاء نفسه

برباعية رامزي ولاكازيتي..

أرسنال يقترب من نصف نهائي "يوروبا ليج"

الرياضة

ارسنال
ارسنال

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

برشلونة يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا

#

فيديو.. الريال يقسو على يوفنتوس بثلاثية

#

بمشاركة «الغزال».. هلسنكي يتأهل إلى نصف نهائي كأس فنلندا

#

أرسنال يطيح بميلان ويتأهل لربع نهائي "يوروبا ليج"

اقترب فريق أرسنال الإنجليزي، يوم الخميس، خطوة من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).
واكتسح أرسنال ضيفه سسكا موسكو الروسي بأربعة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.
وللتأهل إلى نصف النهائي، يكفي أرسنال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 4-1 في لقاء الإياب.
دخل الفريق الإنجليزي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عبر الويلزي آرون رامزي.
وتمكن سسكا موسكو مع حلول الدقيقة 15 من تسجيل التعادل عبر أليكسندر جولوفين، قبل أن يضيف أرسنال هدفه الثاني عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 23.
ومع حلول الدقيقة 28 أضاف رامزي الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز لاكازيتي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بأربعة أهداف لهدف.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.
وفي مباراة ثانية، فاز لايبزيغ الألماني على ضيفه مارسيليا الفرنسي بهدف نظيف سجله تيمو ويرنير في الدقيقة 45.
وللتأهل إلى نصف النهائي، يكفي لايبزيغ الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من هدف نظيف في لقاء الإياب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» آخر تطورات أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي
» ترامب يكشف معلومة هامة عن ممثلة الإباحية
» خبير يكشف معلومة خطيرة عن "الحوت الأزرق"
» هذا الأمر حول المرأة المصرية إلى "باغية"
» هذه نتيجة حرب مصر ضد «داعش» بسيناء
» ثورة كبرى داخل جوجل بسبب "البنتاجون"
» آخر تطورات إصابة «محمد صلاح»
» توقيف معارض مصري محكوم عليه بالإعدام بأمريكا
» حبس «عادل صبري» 15 يومًا
» «ممدوح عباس» يعلن الإطاحة بمجلس «مرتضى» من الزمالك
» «صلاح» يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان