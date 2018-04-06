تطورات جديدة بشأن أزمة رئيس تحرير "المصري اليوم"

06 أبريل 2018 - 12:38 ص

أصدر مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، قرارًا بإنهاء تكليف محمد السيد صالح كرئيس تحرير للصحيفة.

وجاء في نص القرار: "يستمر صالح كاتبًا رئيسيًا للرأي في الجريدة، مع احتفاظه بدرجته المالية الحالية، اعتبارًا من 4 أبريل 2018".

وكانت جريدة المصري اليوم، قدمت مساء الاثنين الماضي، اعتذارًا للهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلى، عما نشرته الصحيفة الورقية والموقع الإلكتروني بشأن تغطية الانتخابات الرئاسية.

وجاء في نص اعتذار المصري اليوم: "التزامًا بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبناء على الشكوى المقدمة من السيد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما نشر في (المصري اليوم)، يوم الخميس الموافق 29 مارس، الذي يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وكذا ما قام الموقع الإلكتروني ببثه، والذي تناول إدلاء المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بصوته تحت عنوان: (تعرف على اختيار المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى)، فإن الصحيفة تقدم اعتذارا للهيئة الوطنية للانتخابات عما ورد في الصحيفة والموقع الإلكتروني. وتؤكد الجريدة احترامها للهيئة الوطنية للانتخابات، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد غرم صحيفة "المصرى اليوم"، 150 ألف جنيه، الأحد الماضي، وقرر إحالة رئيس تحرير الجريدة ومحرر خبر "حشد المواطنين للانتخابات الرئاسية" للتحقيق بمعرفة نقابة الصحفيين، كما أحالت معد فيديو تم بثه على الموقع الإلكترونى لها بعنوان" تعرف على اختيار المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى اثناء تصويته خلف الستار" ،أيضا إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهم.

كما قرر المجلس الأعلى، إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات فى نفس المكان والمساحة التى نشر فيها خبر الصحيفة عن حشد الدولة المواطنين فى انتخابات الرئاسة.

