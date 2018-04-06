» آخر تطورات أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي

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الرياضة

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

المصريون ـ متابعات

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كشف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، عن ضم ناديه لنجم وصانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، عبدالله السعيد لصفوف الفريق، بدءًا من الموسم المقبل.
وأوضح "الفيصل"، في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري، إن المصري الدولي عبدالله السعيد سيكون مع أهلي جدة بداية من الموسم المقبل، ونأمل أن يكون عند حسن ظن جميع الأهلاويين ويقدم الإضافة القوية والمنتظرة.
وتابع "الفيصل" أن "تعاقد الأهلي السعودي مع المصري عبدالله السعيد للموسم القادم شيء مميز، وأعتقد أنه سيكون بديلًا للقائد تيسير الجاسم الذي قدم مستويات مميزة بالسنوات الماضية".
وأضاف الأمير تركي الفيصل "ابتعدت عن الظهور في الفترة الأخيرة، لحساسية المرحلة والساحة الرياضية مشغولة مع الأهلي، ومواجهة الهلال هي خلاصة الموسم والخسارة تعني نهاية الموسم، والأهلي عانى من الغيابات هذا الموسم ولم نقدم المستوى المأمول في مواجهة الفيصلي".

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