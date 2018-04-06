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موقع إسرائيلي: لن ننسى لمحمد صلاح هذا التصرف

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قال موقع إسرائيلي إن هناك العديد من الاسرائيلين يشعرون باعجاب شديد باللاعب المصري محمد صلاح،لكنهم لم ينسون بعض التصرفات له والتي تشير الى عدائه لاسرائيل.

واشار موقع "المصدر" الإسرائيلي  المتابع لمواقع الرياضة في إسرائيل الى انه  لا يمكنه تجاهل كمّ المقالات وكلمات الإطراء التي يغدقها محللو الرياضة الإسرائيليين، ومشجعو نادي ليفربول الإنجليزي في إسرائيل، على ظاهرة كرة القدم المصرية، محمد صلاح".

وأضاف الموقع أنه "بعد النصر الكبير الذي حققه نادي ليفربول، الأربعاء، في دوري الأبطال على "مانشستر سيتي"، بفضل أداء رائع للاعب الوسط المصري في الفريق، كتب المحللون أن لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي يجب أن يذهب للمصري. وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتعليقات مشجعة".

ورأى الموقع الإسرائيلي أن المتابعين الإسرائيليين لا يتوقفون عن الثناء على "أداء اللاعب الذي أصبح ظاهرة عالمية بفضل أداء خيالي في الدوري الإنجليزي ومباريات أبطال أوروبا".

لكن الموقع الإسرائيلي يتوقف عند بُعد آخر في علاقة الإسرائيليين بمحمد صلاح، إذ "لا ينسون "تهرّبه" من مصافحة اللاعبين الإسرائيليين يوم أن كان يرتدي زي نادي "بازل" السويسري، وواجه نادي "مكابي تل أبيب" في إسرائيل في إطار بطولة أوروبا".

ويختتم الموقع إلى القول إن هناك في إسرائيل من يتوقفون عند "التغيير الذي يحدثه صلاح في نظرة الأوروبيين للمسلمين؛ بفضل شخصيته الإنسانية والجدية، لا سيما في أوساط الأطفال الذين يعتبرونه بطلا"، ويرون أن شيئا من ذلك يحدث في إسرائيل أيضا، مشيرين إلى أن صلاح "بلحيته الكثيفة وسجوده بعد كل هدف يسجله، أصبح أفضل سفير للمسلمين في هذه الفترة، ودخل قلوب الجميع".


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