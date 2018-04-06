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"حبيبة هتلر" بمزاد علني في ألمانيا

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قالت دار مزادات في ألمانيا، الخميس، إن لوحة زيتية من المعتقد أن الدكتاتور النازي أدولف هتلر رسمها لإحدى حبيباته ستعرض للبيع في مزاد، الأسبوع المقبل، بسعر يبدأ من 60 ألف يورو (74 ألف دولار أمريكي).

وتصور اللوحة، وهي بطول 63 سنتيمترا وعرض 48 سنتيمترا، وعليها توقيع هتلر عام 1916، شارلوت لوبجوا، وهي امرأة فرنسية قابلها هتلر عندما خدم في فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى، بحسب ما قال فيرنر ميزر، الذي توفي عام 2007، وكان أحد المهتمين بدراسة شخصية هتلر والكتابة عنه.

وقالت دار مزادات فايدلر، في بيان، إن العمل الذي يحمل اسم "صورة فتاة" كان اشتراه رجال صناعة بلجيكيون حوالي عام 1967.

وأضافت الدار أن بحوزتها وثائق تثبت عرض هذه اللوحة في معارض للفنون في اليابان.

وكان هتلر يكسب رزقه من الرسم خلال العشرينات، قبل أن يتولى السلطة ويقود ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.


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