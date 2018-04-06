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لهذا السبب رفض إبراهيموفيتش 70 مليون إسترلينى

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زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش

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كشف جوبان كيروفسكي المدير الفنى لنادى لوس أنجلوس جالاكسى، أن النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش رفض راتب 70 مليون جنيه إسترلينى فى الموسم، من أحد أندية الدورى الصينى لينتقل إلى صفوف الفريق الأمريكى، مقابل 850 ألف جنيه إسترلينى فقط.

واوضحت صحيفة "ديلى ميل" الانجليزية، أن كيروفسكى أكد أن النادى واجه أزمة كبيرة قبل التوقيع للنجم السويدى زلاتان ابراهيموفيتش، الذى كان عقده فى مانشستر يونايتد بقيمة 19 مليون جنيه إسترلينى سنويا، وكان لديه مفاوضات من أحد أندية الدورى الصينى على صفقة قيمتها 70 مليون جنيه استرلينى سنويا.

وأشار المدير الفنى للنادى إلى أن انتقال النجم السويدى للفريق الأمريكى تطلب منه تخفيض راتبه إلى 850 ألف جنيه إسترلينى سنويا "1.5 مليون دولار"، نظرا لأن قوانين الدورى الأمريكى تتحكم فى رواتب اللاعبين، ويعد ذلك الحد الأقصى للأجور بالنسبة للاعبين هناك.

ورغم ذلك وافق النجم زلاتان ابراهيموفيتش على تخفيض راتبه مقابل الانتقال للعب بأحد أكبر أندية الدورى الأمريكى، وعدم اقتناعه بفكرة الانتقال إلى الدورى الصينى الضعيف.   


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