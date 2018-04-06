تقرير خطير حول أزمة سد النهضة

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كشف سمير غطاس، عضو مجلس النواب، عن تقرير خطير يشير الى تصاعد أزمة سد النهضة ، قائلا :" كل الأطراف في ملف سد النهضة تتوقع انفراجة، ولكن الواقع مغاير لذلك، ولا يوجد حتى الآن سوى كلمات طيبة في الاجتماعات التي تحدث.

وقال "غطاس" في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية":" إثيوبيا استغلت فترة المفاوضات لاستكمال بناء الجسم الخرساني من السد، وهناك مشكلة أنه لا يوجد طرف رابع في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان".

وأضاف:" هناك تقريرًا خطيرًا بناء على رصد من القمر الصناعي يقول إن سعة الخزان الخاصة بالسد 90 مليار متر مكعب، وليس 74 مليار، ويشير أيضا إلى أن مساحة البحيرة تتجاوز 2430 كيلومتر مكعب، ما يعني أن المشكلة ستكون أكبرط.

وشدد على أن كل هذا له تأثير كبير على مصر، ولا يوجد سوى الوعود فقط، ومصر تطالب الآن بتأجيل ملء الخزان.


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