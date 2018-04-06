تعرف أسعار الدولار اليوم

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 6 أبريل مارس في البنوك.

وسجل في البنك الأهلي نحو 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغ نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجلت نحو 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

، وفي البنك العربي الأفريقي، استقر سعر الدولار ليسجل 17.58جنيه للشراء، و17.68جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي اليوناني عند مستوى 17.58جنيه للشراء، و17.68جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي استقر سعر الدولار عند 17.62جنيه للشراء و17.72جنيه للبيع.

في حين، ارتفع سعر الدولار ببنك القاهرة بمقدار قرشين ليسجل 17.60جنيه للشراء، و17.70جنيه للبيع، كما ارتفع بمقدار قرش واحد في البنك التجاري الدولي ليصل إلى مستوى 17.59 جنيه للشراء، و17.69جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار بمقدار قرش واحد في بنك البركة ليسجل 17.61جنيه للشراء، و17.71جنيه للبيع.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.


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