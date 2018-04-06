» تعرف على درجات الحرارة اليوم

06 أبريل 2018 - 09:08 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الجمعة 6 أبريل ، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً متكاثرة على جنوب سيناء، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار هناك، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن

مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 28

وسط الدلتا 16 28

الإسكندرية 16 23

بلطيم 16 24

مطروح 13 23

السلوم 10 24

سيوة 11 30

بورسعيد 16 24

دمياط 15 23

العريش 14 25

رفح 13 24

الإسماعيلية 14 28

السويس 15 29

رأس سدر 17 29

نخل 11 29

نويبع 21 29

طابا 17 29

كاترين 09 27

الطور 20 26

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 19 29

مرسى علم 20 30

الفيوم 14 29

بنى سويف 15 29

إلمنيا 15 29

أسيوط 15 29

سوهاج 14 30

قنا 17 31

الأقصر 18 32

أسوان 19 33

أبوسمبل 19 32

الوادى الجديد 17 33

شلاتين 20 30

أبو رماد 20 29

راس حدربة 21 28

حلايب 22 28