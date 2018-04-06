أسماء شهداء الجيش والشرطة تزين مدارس بني سويف

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تبرع

مدرسة

صرف صحي

شهداء الجيش والشرطة

تنفيذى بنى سويف

قرر المجلس التنفيذى لمحافظة بنى سويف، برئاسة المهندس شريف حبيب، إطلاق اسم الشهيد رجب عاطف عبد الرازق (شرطة) على مدرسة نهرو الابتدائية الجديدة مركز إهناسيا،  وإطلاق اسم الشهيد محمد رشدي عبدالشافي (شرطة) على مدرسة الفنت الغربية الابتدائية مركز الفشن، وإطلاق اسم الشهيد أسامة فراج محمد (قوات مسلحة) على مدرسة الزيتون الإعدادية بنين مركز ناصر؛ وذلك تخليدًا تقديرًا لما بذله الشهداء من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 3 قراريط " تبرع" لإقامة محطة رفع صرف صحي بنظام الـMBR بقرية صفط العرفا التابعة لمجلس قروي أبسوج مركز الفشن،  بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم المرحوم قطب محمود مرسي على مدرسة الخنساء الإعدادية بقرية أم الجنازير التابعة لقرية طنسا بني مالو مركز ببا وكذا الموافقة على إطلاق اسم أحمد عزت كامل على مدرسة التعليم الأساسي بقرية البكرية التابعة للوحدة المحلية لقمبش الحمراء مركز ببا وذلك تقديرا لمساهمتهما المجتمعية بالتبرع لأراضي المدرستين.

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