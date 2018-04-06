» ضبط فتاة في أحضان شاب مقابل 500 جنيه

06 أبريل 2018 - 11:31 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، القبض على فتاة خلال ممارستها الدعارة مع شاب مقابل 500 جنيه.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية مفادها قيام المدعوة "ولاء.ن" سرفيس بأحد الملاهى الليلية، مقيمة بمنطقة القيادات – ثان الغردقة وموطنها الأصلى المنصورة والسابق ضبطها فى عدد 4 قضايا "آداب عامة - سرقة متجر- سرقة" بممارسة أعمال الدعارة مقابل أجر مادى 500 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال ممارستها الدعارة مع عاطل مقيم الدهار - ثان الغردقة وذلك بالشقة سالفة الذكر، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3201 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.

كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب "ياسر.ف" فى القضية رقم 8313 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2014 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام 397 حكمًا جزئيًا بينها 70 محكومًا عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و25 محكومًا عليهم فى جنح الحبس المستأنف، و185 محكـومًا عليـهم فى جنح الغرامات الجزئية، و20 محكـومًا عليهـم فى جنح الغرامات المستأنف، و94 محكومًا عليهم فى جنح المخالفات.



