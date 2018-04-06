سقوط هارب من مؤبد في قبضة الأمن بالبحرالأحمر

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب احلام مصباح احمد السيد فى القضية رقم 5128 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2013 " مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات وتم ضبط المحكوم عليه الهارب ياسر فرج الناصرى أحمد فى القضية رقم 8313 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2014 " مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.