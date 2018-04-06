«الدراويش» يعلن قائمته لمواجهة «الطلائع»

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اختار الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة البرتغالى بيدرو بارنى، قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدا السبت باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدورى.

فى حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدي.

خط الدفاع : محمود متولى – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم – بهاء مجدى-محمد أبو المجد بوشا .

خط الوسط : حسنى عبد ربه – عماد حمدى – وجية عبد الحكيم – نادر رمضان – إبراهيم عبد الخالق – – كريم بامبو – عمر الوحش – توماس أبى – عبدالرحمن مجدى – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق

خط الهجوم : شكرى نجيب

وشهدت القائمة عدة تغييرات على رأسها عودة محمد الصادق ووجيه عبد الحكيم وغياب إبراهيم حسن ومحمد فتحى للإيقاف



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