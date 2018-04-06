"ماهر" يرسل التحية لهؤلاء بمناسبة 6 أبريل

عمرو محمد
علق أحمد ماهر عضو حركة شباب 6 أبريل وأحد مؤسسيها، علي مرور ذكري مرور 10 سنوات علي أول حراك لهم، وقد حيا كل من وقت بجانب الحركة.
وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "تحية لكل أبريلي، في السجن أو خارج السجن، في مصر أو في المنفي، عضو سابق أو عضو حالي".
وتابع "ماهر"، "تحية لكل عمال وأهالي المحلة، تحية لكل من شارك في اليوم ونشر دعوة الإضراب العام حتى لو ما انضمش بعد كده لحركة6إبريل".
واختتم تدوينته، "تحية لكل الإعلاميين والحقوقيين والمتعاطفين وكل من ساندنا وشجعنا في يوم من الأيام".
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