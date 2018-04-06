"ماهر" يرسل التحية لهؤلاء بمناسبة 6 أبريل

06 أبريل 2018 - 11:49 ص

علق أحمد ماهر عضو حركة شباب 6 أبريل وأحد مؤسسيها، علي مرور ذكري مرور 10 سنوات علي أول حراك لهم، وقد حيا كل من وقت بجانب الحركة.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "تحية لكل أبريلي، في السجن أو خارج السجن، في مصر أو في المنفي، عضو سابق أو عضو حالي".

وتابع "ماهر"، "تحية لكل عمال وأهالي المحلة، تحية لكل من شارك في اليوم ونشر دعوة الإضراب العام حتى لو ما انضمش بعد كده لحركة6إبريل".

واختتم تدوينته، "تحية لكل الإعلاميين والحقوقيين والمتعاطفين وكل من ساندنا وشجعنا في يوم من الأيام".

يذكر أن حركة شباب 6 إبريل تحتفل اليوم بمرور 10 سنوات علي أول تحرك للمعارضة الحقيقية في الشارع من خلال مشاركتهم في إضراب عمال المحلة بالمحلة.