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"الأخوة أبو شعر" يشعلون حماس أهالي الأقصر

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فرقة الأخوة أبو شعر في حفل الأقصر
فرقة الأخوة أبو شعر في حفل الأقصر

صالح عمر

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الأقصر

الكرنك

جمعية رسالة

الأخوة أبو شعر

أشعلت فرقة "الأخوة أبو شعر" السورية، حماس أهالي الأقصر، وذلك بأناشيدها في مدح الرسول، خلال حفلهم الذي نظمته جمعية رسالة للأعمال الخيرية مساء أمس الخميس، بقاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة الكرنك شمال الأقصر.

وشهد الحفل الذي حمل عنوان "العجائب السبعة" حضور عدد كبير من أهالي الأقصر، يتقدمهم أيمن الشريف رئيس مجلس المدينة، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، تفاعل الحضور مع الأناشيد الدينية التي كانت أبرزها "قمر وهو كده الحب يكون وإني أحب محمدا ومولاي إني ببابك وأم الحسن".

جدير بالذكر أن فرقة الأخوة أبو شعر تلك زيارتها الثانية للأقصر، حيث سبقها إقامة حفل في العام الماضي، وكان من تنظيم جماعة رسالة للأعمال الخيرية، بينما يأتي حفلها هذا العام بمناسبة مرور 12 عامًا على افتتاح الجمعية بالمحافظة.

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